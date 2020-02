Velia Lemel: «Lo que se viene es la bioestimulación»

febrero 16, 2020

La Clinica Lemel anda con elegancia por esa fina línea de donde pocos salen airosos: tiene prestigio médico y atiende a conocidas (Graciela Borges, Andrea Frigerio, Teresa Calandra, Guillermina Valdés, Verónica Joven, Julieta Cardinali) sin tentarse con devenir misma en una celebrity. Quizás su secreto sea que no se distrae de su métier, incorporando aparatología continuamente en su clínica y asistiendo muy puntualmente a 2 congresos para ella fundamentales: la asamblea anual de la American Academy of Dermatology y el Aesthetic & Anti-Aging Medicine World Congress. la Dra Velia Lemel es entusiasta de las travesías, esté en la playa, en el campo o bien en la urbe. Y, evidentemente, su tarjeta de presentación es su piel. Prosigue a rajatabla 4 pasos: higiene, hidratación, tratamiento antiedad y protección solar. Sus preferidos antiage son el ácido retinoico y el retinol, pues «estimulan la renovación de la piel, aumentan la producción de colágeno y tienen acción despigmentante». Recién llegada de Mónaco, donde se desarrolló el 13er. Congreso Mundial de Medicina Antienvejecimiento, Velia tiene mucho para contar.

–¿Qué te pareció lo más revolucionario?

–Me impactó el modo perfecto de ver la forma de remozar. Nosotros estábamos mucho con el tema de las máquinas, los láseres, los inyectables. Se veía el rejuvenecimiento como algo castigo. Ahora lo que viene es la estimulación, con métodos de bioestimulación y biorregeneración. Se trabaja con los propios elementos del cuerpo que son las células para estimularlas con factores de desarrollo, plasma rico en plaquetas, fibrinas, Led para fotoestimular. Todo es biorregenerativo y autólogo. Es una visión precautoria.

–¿Cuando está el daño es tan efectivo este modo de enfrentar el envejecimiento?

–Sí por el hecho de que trabajás asimismo con bioestimulación: sobre la flaccidez con plasma y fibrinas. Sobre las arrugas incipientes y sobre las arrugas en las mejillas se trabaja con microneedling, terapia de inducción de colágeno que a través de pequeñas agujas estériles produce micropunciones controladas que llegan a la dermis y abre microcanales que facilitan la penetración de activos en las capas profundas de la piel. Asimismo se trabaja con skinbooster, substancias que aumentan el colágeno en la dermis. El ácido hialurónico es el más utilizado para redensificar la piel y darle más sostén, en cara, cuello, escote, manos y labios. Es un ácido hialurónico no tan espeso y no reticulado. O sea, se tiende a dar más volumen por lo general, mas mediante la piel, no inyectando pómulos.

–¿Hablamos de más prevención y menos invasión?

–Sí. Y otra cosa: pronto tendremos una suerte de pasaporte genético: te dirán qué comer, cuánto comer, en qué momento comer, en qué momento hacer ejercicios. Qué es bueno para tu genotipo. Está basado en las hormonas que regulan tu vida. Cuando envejecés te bajan los estrógenos. Con el movimiento puedes subir la testosterona, con los comestibles puedes prosperar los estrógenos. Se hace un mapeo genético y cada uno de ellos tendrá su pastilla de la juventud basada en el estudio genético.

–¿Cuál es el día de hoy el tratamiento?

–No hay ningún tratamiento solo. Lo mejor es conjuntar las máquinas con lo biorregenerativo. Estamos como volviendo atrás con los peelings de ácido tricloroacético. Los microneedling pueden asociarse a peelings de TCA para hacerlo más beligerante. Y engrosás de esta manera la dermis. Para cicatrices microneedling, TCA, PRP y mesoterapia de toxina botulínica para relajar. No solo láser. Hay gente a la que le agradan cosas más naturales sin atacar tanto.

–¿Qué más pasa afuera?

–Los médicos están tomando muy de verdad los Huds (Home Used Devices). Estudian los aparatos de empleo familiar, se metieron a valorarlos, a prosperar las intensidades, a ver para qué exactamente género de paciente es cada aparato. Hubo una mesa de alemanes, brasileiros, franceses y suizos que charlaron de estudios esenciales de validación en lo que se refiere a seguridad y eficiencia.

–¿De qué forma llega la gente a esos estudios?

–Estos aparatos se venden en cualquier sitio o bien en exactamente la misma clínica. El médico que lo acredita desea supervisar al paciente periódicamente. Se tiende a que estos aparatos tengan sitio en el consultorio médico como cosmocéutica.

–¿Qué otros aparatos hay afuera?

–Hay uno que hace microdermoabrasión; luz para depilación que sirve para hacer mantenimiento o bien para pacientes que no desean hacerse en la clínica. Hay una luz para placas de soriasis.

–¿De qué forma ves parada a la Argentina desde afuera?

–Nos veo bien. Este era un congreso de antiage. Ellos ya cambiaron su visión en el tema. Nosotros estamos realmente bien parados respecto de esto de reunir tecnología pues todos nuestros médicos se nutren mucho afuera.

Malú Pandolfo