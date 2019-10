SIETE VENTAJAS DEL CIGARRILLO ELECTRÓNICO FRENTE AL CIGARRILLO CONVENCIONAL

octubre 14, 2019

Cuando ciertas películas del pasado siglo imaginaban de qué manera sería el futuro, ahora nuestro presente, lo cierto es que no dieron demasiado en el clavo. En vez de meditar en un planeta lleno de móviles inteligentes y en la red de redes, planteaban turismos voladores, ordenadores súper inteligentes que cobraban vida o bien viajes en el tiempo. Por poner un ejemplo, ninguna fue capaz de adivinar la creación del cigarrillo electronico argentina.

Mas el hecho es que en los últimos tiempos el hábito de fumar ha alterado radicalmente y este país ha vivido una enorme transformación debido a la llegada del cigarrillo vapeador y, sobre todo, merced a marcas como Solaris, un referente en el ámbito. Y es que utilizar el cigarro electrónico ha probado tener numerosas ventajas respecto al cigarrillo usual. En suma hemos descubierto hasta 7 razones por las que este dispositivo, que podemos emplear desde el día de hoy mismo, puede ser una buena opción alternativa.

Pues no es exactamente lo mismo que fumar, es vapear

Rigurosamente, lo que se hace con un cigarro electrónico como los de Solaris es vapear, no fumar. ¿Qué es lo que significa esto? Puesto que que lo que expulsamos es vapor, no humo, en tanto que no hay combustión. Con lo que no tiene ciertos inconvenientes del cigarro usual : ni las cortinas de casa se tintarán de amarillo, ni se formará una compacta bruma a nuestro alrededor… Seguro que se le ocurren mil quebraderos de cabeza más que el humo del tabaco le ha causado.

Pues no huele

El cigarro electrónico emite un fragancia prácticamente inapreciable que, desde entonces, no es equiparable al fragancia del pitillo usual. Ni va a oler la ropa, ni vamos a oler , ni muchísimo menos la gente de nuestro alrededor.

No tiene ceniza

Buscar un cenicero ya no va a ser una aventura. El cigarro electrónico Solaris no tiene restos como la ceniza con lo que cualquier sitio, sin precisar una papelera cerca, va a ser ideal para usarlo si nos resulta tolerado.

Y tampoco tiene tabaco

El cigarro electrónico contiene nicotina, que es una substancia adictiva, mas en los cartuchos no hay ni indicio de tabaco.

Es simple de utilizar, fácil y más limpio

Se conecta el cartucho a la batería, esta se activa al aspirar y convierte el líquido en vapor. De esta manera de fácil.

No es muy inoportuno

No deberemos romper ninguna charla para salir a la calle o bien al balcón para fumar. ¿El motivo? Que se puede utilizar en el turismo y en bares, cafeterías y restaurants, a menos que el responsable del establecimiento prohíba su empleo, de ahí que no se olvide de preguntar ya antes y tenga siempre y en todo momento en cuenta a quienes le rodean. Mas olvídese de pasar frío en invierno por apreciar fumar un pitillo.

Es un logro de la tecnología

En el mercado, los cigarros electrónicos Solaris son la marca de referencia entre los de cartucho con nicotina. ¿El motivo? Que son sólidos, ligeros y simples de utilizar para todo fumador adulto. Y sobre todo por su renovadora tecnología FourDraw®, que incorpora 4 agujeros en la boquilla, lo que mejora la experiencia de vapeo y deja que el vapor se extienda de forma uniforme por la boca. Seguro que terminas de descubrir una nueva opción alternativa para ti, fumador adulto.