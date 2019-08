¿Cuál es el mejor país para aprender inglés?

Natalia se ha ido a Londres para aprender una certificacion de curso de ingles, a la aventura. Se ha ido un mes con la idea de quedarse más tiempo si halla algo interesante allá. Ya cogerá el tren para llegar a su hostal. Su plan era charlar un tanto con el señor de la taquilla, mas nada, era una taquilla automática. Ahora va en el tren. Todo el planeta mira el móvil, o bien un libro, o bien por la ventana. Le da vergüenza acercarse a alguien para darle charla. Pasa media hora en el tren, sin charlar con absolutamente nadie. Ahora está en su hostal. Sí, ha hablado un tanto con la recepcionista, mas lo justito. Ya lleva en la ciudad de Londres como 4 horas y apenas ha dicho 4 palabras en inglés. Se comienza frustrar y sale a dar una vuelta. Llega a un pub. Se sienta. Solicita una pinta. Esas chicas de ahí semejan majas. Se arma de valor y se aproxima a charlar con ellas. Caso omiso. Un muchacho la ve y la saluda desde el fondo de la barra. Se aproxima y le dice: “Eres de España, ¿cierto?? Soy Miguel, de Cuenca”. Natalia y Miguel se toman unas pintas y se hacen amigos inseparables. Ahora sí, eso de charlar inglés como que no… Un mes después Natalia está de vuelta en España. Lo ha pasado realmente bien y ha conocido a bastante gente. La mayor parte españoles. Una experiencia, sí. Mas prosigue siendo inútil de sostener una charla en inglés.

No hay lugares mágicos

Hay gente que piensa que irse a otro país a aprender inglés es como una suerte de viaje espiritual del que vuelves políglota sin haber hecho apenas esmero. Y no, lo sentimos, mas la realidad no es esa. Irte fuera no hará maravillas por ti si no tienes la actitud conveniente. Entonces ¿cuál es el mejor país para aprender inglés? Nuestra contestación es que cualquier país, incluido tu país natal, puede ser el mejor o bien el peor sitio para aprender inglés. Pues todo depende de tu actitud, de tu esmero y de tus ganas. No hay lugares mágicos, no. Para terminar hablando inglés la única clave es trabajar duro y ser incesante, estés donde estés. Lo único que marcha es dedicarle tiempo todos y cada uno de los días y exponerte a examenes de ingles todo el tiempo que puedas.

En España

¿Que te quieres que dar en casa? No hay inconveniente. No debes irte fuera para aprender inglés si no puedes permitírtelo. De veras, no es indispensable. Acá hay cientos y cientos de opciones: intercambios, inmersiones con angloparlantes, cursos, estudio autónomo con libros o bien en la red de redes, etcétera Siempre y cuando tengas el empeño y los recursos convenientes, puedes aprender inglés en tu país.

En cualquier país angloparlante

¿Qué te apetece irte fuera y puedes permitírtelo? Hazlo. Asimismo es una alternativa maravillosa; vas a poder empaparte de la cultura y eso te va a ayudar a comprender mejor el idioma. Eso sí, no creas que aprenderás por arte de birlibirloque, ni que estarás hablando inglés todo el día solamente llegar. Eso no pasará salvo que te lo plantees de veras y te empeñes en realizarlo. Vayas donde vayas, va a haber más españoles. Y lo más probable es que te termines juntando con ellos, por el hecho de que la tierra tira cuando estás lejos. Si estás fuera, donde sea, tendrás que esmerarte igual para perder la vergüenza y comunicarte en inglés alén de las habituales gestiones rutinarias de adquirir el pan o bien ir a la farmacia. Nuevamente, la clave para conseguir el éxito no está en el sitio en el que estés, sino más bien en ti: en tu empeño y en tu actitud.

¿Y los acentos qué?

¿Es mejor el americano o bien el británico? ¿El británico del sur o bien del norte? ¿Es mejor urbe o bien pueblo? ¿Centro o bien afueras? No te compliques. Es cierto que a ciertas personas les cuestan más unos acentos que otros, mas todo es relativo. No hay un acento simple y otros bastante difíciles. Es más, todos son bastante difíciles de comprender si no tienes costumbre de oírlos; ningún angloparlante va a hablarte tan claro en la vida real como lo haría tu maestro o bien maestra de inglés, con lo que todos y cada uno de los acentos te van a resultar extraños al comienzo. Nuestro consejo es que te expongas a todos y cada uno de los acentos que puedas; de este modo, vas a poder comprender a considerablemente más gente.

En resumen:

No hay un país mejor que otro para aprender inglés, de manera que no importa dónde te vayas; ni tan siquiera importa si no te marchas a ningún lado. Lo único que importa que le dediques muchas horas a tu aprendizaje, a trabajar la entendimiento auditiva y a expresarte en inglés lo mejor que puedas. Y, si estás preparada o bien presto a esmerarte, eso lo puedes hacer en cualquier sitio del planeta.

