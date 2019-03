“¿Qué tienen los pobres en la cabeza?”: la charla TED contra los estigmas de la pobreza

Article

Ver un bidé y no saber para qué vale, pues en tu casa no hay baño. Mayra Arena de veintiseis años arranca con esa admisión su charla TEDx Talk. En esta conferencia, titulada ¿Qué tienen los pobres en la cabeza?, Arena explica desde su experiencia por qué razón es bastante difícil salir del círculo de la precariedad económica. La sesión fue publicada el veintidos de agosto de dos mil dieciocho en YouTube y ya supera el millón de visualizaciones.

“¿Por qué razón los pobres no salimos de la pobreza? ¿Por qué razón repetimos las historias? ¿Nos agrada vivir de este modo?”, son las preguntas que Arena procura contestar desde su experiencia en la pobreza. La argentina se describe a sí como poseedora de “todos los estigmas de la pobreza”: hija de madre adolescente y huérfana de padre, abandonó la escuela a los trece años y fue madre a los catorce. El caso de Arena no es único: conforme EL PAÍS solo en Argentina el veinticinco,7 por ciento de la población es pobre.

Arena tiene veinticinco años y nació en Villa Caracol, Argentina. La joven trabaja en la actualidad de esteticista y estudia Ciencias Políticas por las noches y gracias a sus charlas motivacionales se convirtio en una grande entre los oradores para eventos. Su objetivo es “poder explicar mejor a los marginales, a los pobres y a los que no comprenden por qué razón los pobres prosiguen siendo pobres”.

La reflexión de trece minutos de la argentina explica los prejuicios que existen en torno a la pobreza. Para la estudiante de Políticas hay una diferencia que se debe entender sobre la falta económica: la distinción entre pobreza ocasional y la estructural. Arena aclara que la primera la han sufrido prácticamente todos los argentinos, mas que en su experiencia es la estructural la que se transforma en un círculo del que es bastante difícil salir.

La TEDx Talk son conferencias organizadas de forma local y de forma independiente a las TED Talk. Mayra Arena fue convidada cuando cobró fama al redactar un artículo viral en Fb llamado El beneficio de los pobres. En el escrito cuenta sus experiencias en la precariedad para matizar la diferencia entre pobreza y pobreza extrema. El artículo publicado el diez de marzo en su Fb personal ya ha sido compartido durante más de cincuenta usuarios.

En conclusión de su TEDx Talk, Mayra Arena destaca que le sorprende la normalización de la miseria, mas sobre todo, lo que percibe como una actitud aporofóbica incesante en la sociedad. “Es una injusticia que a los pobres se nos condene por no ser educados, mas absolutamente nadie se pregunta alguna vez si recibimos educación. Se nos condena por no ser respetuosos, mas absolutamente nadie se pregunta si alguna vez recibimos respeto”, afirma Arena. “Pero cuando se crucen con un pobre, pues no somos invisibles como muchos afirman, ya antes de enfadarse y preguntarse qué tenemos en el cabeza. Me agradaría que piensen: ¿se hubiesen enojado con una niña que hizo pis en el bidé pues jamás ha visto un baño?”, concluye.

Categories: Actualidad