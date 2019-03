Cómo afinar la voz para cantar bien

¿De qué manera puedo cantar bien?, ¿cuál es el truco?, ¿por qué razón siento que tengo una buena voz mas no suena afinada cuando canto? Cantar puede resultar simple para personas que han nacido con un don innato, mas asimismo hay personas que tienen mucho potencial en su voz mas precisan aprender a usarla y sacarle el máximo provecho haciendo clases de canto en una escuela de musica. En los dos casos, es esencial tener en consideración que cantar afinado es básico si deseamos que nuestra voz suene bien para los oídos de cualquiera y para nosotros mismos. Hay voces con un timbre más propio que otras, voces más graves o bien aguas, con un toque pero roto o bien muy dulces. Sea como sea tu voz, en unComo vamos a explicarte ciertos consejos sobre de qué manera afinar la voz para cantar bien.

Pasos a seguir:

1

Es esencial conocer nuestra voz. Con esto me refiero a que has de saber con qué géneros de canciones te sientes más cómodo al cantar. Esto es esencial al comienzo, pues si comenzamos a cantar aquellas canciones que nos agradan pues apreciamos que nuestra voz se amolda al tono y suena bien, es muy posible que tengas un indicativo de dónde se siente cómoda tu voz al cantar. Más adelante, ya vas a poder probar otros registros y explotar tu voz probando a cantar con tonos que requieran mayor práctica y adiestramiento.Así que piensa en algún artista o bien en alguna canción que te guste, piensa si puedes cantarla sin hacer sobreesfuerzos con tu voz y fíjate en aquellos matices que más caracterizan tu voz para fortalecerlos y darle personalidad.

dos

Descubre qué tonos consigues lograr para conocer tu rango de voz. Este procedimiento es sencillísimo si tienes un piano o bien si sabes tocar la guitarra. Comienza tocando la escala: do, re, mi, fa, sol, la si..y de esta forma consecutivamente, aumentado poco a poco más el tono. Repite con tu voz cada nota y fíjate hasta qué nota puedes lograr y desde cuál tu voz comienza a sonar desafinada. Este un genial ejercicio que puedes efectuar para progresar tu afinación. Debes asegurare de que tu voz suena en exactamente el mismo tono que la nota. Si sientes que cuando cantas al lado de la nota en la que te hallas y los 2 sonidos no encajan, es que estas sonando desafinado. Esto asimismo te va a ayudar a ser capaz de cantar encima de un instrumento, cuando cantes cualquier canción en la que no haya una voz adherida, permitiéndote cantar en el tono conveniente. No te desesperes, al comienzo puede resultar un tanto más bastante difícil, mas se trata de ir adiestrando la voz.

tres

Otro elemento basar para cantar bien es la respiración. Cantar no es posible sin la utilización conveniente del aire en nuestros pulmones. Si cuando cantamos no administramos el aire adecuadamente, no vamos a poder acabar las oraciones o bien la carencia de aire provocará que desafinemos. Debemos relajar los hombros y no levantar el pecho. Coger el aire por la nariz y sacarlo por la boca mientras que cantamos. Podemos efectuar algún ejercicio como: coge aire por la nariz llenando nuestro diafragma de aire. El diafragma es un músculo que se halla entre el pecho y el abdomen, con lo que vas a deber sentir de qué manera se llene conforme aspiras aire. Más tarde, espira el aire poco a poco por la boca pronunciando la “s”. La meta de este ejercicio es que aprendas a respirar a lo largo del canto. Solo recuerda aspirar por la nariz y aprender a usar este aire cuando cantas. Habrán canciones que te demandarán una mayor capacidad de respiración, pues vas a deber emplear más aire para cantarla en ciertos instantes o bien, por lo opuesto, canciones que te demandarán que vayas soltando el aire más de forma lenta para generar sonidos más bajos.

cuatro

Una vez sabes qué tonos alcanza tu voz, cuál es el registro en que te sientes más cómodo y tienes presente la respiración, grábate. Este paso es sencillísimo de ejecutar pues probablemente vas a tener una grabadora o bien un móvil a mano. Si sabes tocar la guitarra o bien el piano, reproduce una canción y cántala mientras que la grabas. Entonces, escúchala. Fíjate en tus virtudes y tus puntos más enclenques que adviertes en la voz, exactamente en qué partes suenas mejor y en cuáles precisas practicar más. Mejora aquellos aspectos que estimes que precisan concretarse. Grábate y vuélvete a grabar. Escucharte es fundamental para saber de qué forma suena tu voz verdaderamente y de qué forma te escuchan el resto. Vas a poder advertir exactamente en qué partes desafinas y afinarla para cantar bien y también ir mejorando.

cinco

No ponerse inquieto es bastante difícil, mas precisa de práctica. Si tu objetivo es tocar públicamente, habitúate. Cuando estamos inquietos tensamos los músculos y es muy posible que podamos terminar desafinando. Si hemos practicado los pasos precedentes, debemos confiar en nosotros mismos. Esto no es ninguna garantía para eludir los nervios, mas va a ayudar de forma definitiva. Puedes comenzar cantando en frente de algún amigo de confianza o bien un miembro de tu familia y poquito a poco ir ampliando tu audiencia. Vas a ver como una vez hayas terminado de cantar en frente de otras personas te sientes más confiando. No obstante, no tengas prisa por ganar esta confianza.

