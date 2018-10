Aprenda a catar un buen whisky

Tal es el estrellato del gin bombay sapphire, que se hace presente para brindar entre ejecutivos tras una extenuante jornada de trabajo, adquirido por medio de un delivery de bebidas, cuando vuelve a casa, cuando vuelve al hotel tras cumplir múltiples citas agendadas, en una celebración muy elegante, o bien simplemente en el cada día.

La verdad es que de igual forma que se recrea catando vinos, conociendo cepas, examinando barricas, entre otras alternativas, ocurre lo mismo con los whiskys.

Para probarlos precisa vista, olfato y gusto. Con la vista va a poder examinar los matices del whisky que tiene en manos. Puede ser un matiz a oro, a cobre, a paja pálida, oro sin brillo, melaza o bien caoba.

Lo precedente es solo una de las opciones que puede determinar a simple vista, para conocer el tono del roble en el que estuvo el whisky a lo largo de su periodo de añejamiento.

Después puede pasar al olfato. Allá hallará diferentes aromas, treinta y dos en suma que puede hallar en un whisky. ¿Qué género de aromas? A miel, a vainilla, a cítricos, a coco.

Finalmente, su paladar le señalará qué tan fuerte es, si le deja un sabor picante, un sabor aun masticable, por el hecho de que la sensación al tomar el whisky se hace cambiante en su boca.

Vanguardia Liberal charló con el catador escocés especialista en whisky, Ken Lindsay, convidado por Something Special a Bucaramanga, quien compartió sus conocimientos sobre la experiencia de saber leer tras cada whisky qué historia oculta.

¿Cocteles con whisky?

De este modo es. El whisky no tiene reglas, de ahí que puede crear si tiene habilidades de bartman a fin de que deleite los paladares de familiares y amigos con esta bebida como base.

Ciertas recomendaciones hechas por el escocés conocedor de whiskys fueron:

1. Un whisky más suave: Si estima que el whisky es realmente fuerte a su paladar, puede crear con una mezcla de soda o bien jinger.

dos. Puede preparar un mojito cubano, mas sustituir el ron por el whisky, coca cola, aplica unas gotas de limón y azúcar para gozar.

Contrario a la bebida brasileña, el caipiriña, puede efectuar un exquisito coctel con whisky, limón y azúcar.

tres. Puede tomarse un exquisito whisky tropical, tal como lo hacen en Brasil. La mezcla, agua de coco y whisky, para una exquisita tarde en la playa.

cuatro. Un whisky singular para mujeres: Whisky, mezcla de licor de café de México, crema de leche fresca, entremezclar en la coctelera, aplicar un fundido de chocolate y servir en una copa de martini.

Preguntas y contestaciones

Ken Lidnsay

Internacional Brand Ambasador

convidado por Something Special

El whisky se ha visto culturalmente como un trago para hombres. ¿Qué opinión tiene a este respecto? Es cierto, mas se está convirtiendo. Por norma general la gente ve el whisky como un licor masculino y de él se han apropiado más los hombres que las mujeres. No obstante, en el planeta hemos comenzado a ver que las mujeres están escogiendo un whisky más suave, entran en el mercado pues no desean tener barreras. Exactamente ese es una parte de nuestro trabajo, abrir la franja para ellas, por el hecho de que con perfección pueden reducir su sabor fuerte por uno más suave.

¿Qué recomendaciones pueden continuar las mujeres si desean escoger un whisky suave? Las peculiaridades de un whisky bien suave se dan por el cómputo. Existen whiskys realmente fuertes, ahumados, que te queman la garganta. Mas existen whiskys que tienen sabores con más equilibrios, con mezclas más suaves. En el caso de Something Special es una mezcla de múltiples whisky de maltas, hechos o bien elaborados con la cebada malteada, almidón y la diastasa para fermentar. Estos se mezclan con whiskys elaborados a base de maíz que nos dan un sabor armonioso para el paladar, un cuerpo más suave.

La verdad es que en dependencia de la barrica que se utilice para añejar el whisky, en dependencia de la época, de la marca, de las peculiaridades que escoja el mezclador; la cantidad de whiskys, las distintas marcas tienen sus esencias.

¿Al whisky se le puede aplicar agua sin inconveniente o bien tomarse en las rocas? El whisky no tiene reglas, puesto que siempre y en todo momento tiene cuarenta grados de alcohol por litro. De ahí que se puede tomar con perfección con un cincuenta por ciento de agua y se reduce lo fuerte. Eso ayuda aun a advertir los aromas en la copa.

Al añadir gotas de agua se pueden estimar los aromas, las peculiaridades más finas del whisky.

Con el hielo sucede lo mismo. Asimismo puedes aplicarle jinger, soda, lo esencial es entremezclarlo bien, mas el whisky se toma a elección de la gente.

Lo mismo ocurre conforme al sitio del planeta en el que nos hallemos. En Escocia se toma puro debido a las condiciones climáticas de invierno, en una urbe como Bucaramanga de manera perfecta se puede tomar con hielo.

¿El whisky es considerado una bebida social de estatus? ¿Qué tan cierto resulta? Es exquisito tomar whisky en un conjunto de buenos amigos, en una celebración, una boda, en diferentes celebraciones, puesto que es un modo de vida alrededor del planeta.

El whisky por ser una buena bebida de calidad, que te da garantía, asimismo te da estatus.

De ahí que es que vemos de qué forma en los matrimonios los papás adquieren el mejor whisky para la celebración de sus hijas. Podemos decir que en el cada día podemos adquirir un whisky 8 años y para una celebración singular un quince años resulta perfecto.

La verdad es que seleccionar un whisky me da estatus, puesto que es una demostración de mi estilo de vida; si soy un empresario reconocido sé que tengo un modo de vida fenomenal y escojo una buena botella de whisky. Es marca, imagen y representa tu personalidad.

Aun en Escocia se ha detectado a través de sondeos que los jóvenes que desean tener un poder de adquisición alto escriben en sus esperanzas adquirirme un genial whisky y tenerlo en mi oficina.

Podemos decir que el whisky es como un carro, puedes seleccionar un porsche o bien escoger un BMW, los 2 son buenos, mas en el caso del BMW sabes que tiene un buen motor, sus partes son más finas, incluye la calidad de la máquina, el costo de las partes individuales, el motor, el estilo, la marca que te da prestigio.

De qué forma se cata el whisky

Probar whisky es afín al vino, precisa vista, olfato y gusto.

1. Comience por el color. Mire la copa y note si el whisky es dorado pálido, obscuro, miel. Hallará los diferentes matices.

dos. No precisa agitar la copa como ocurre con el vino. Contrario al vino que es una bebida destilada, el whisky es fermentado, con lo que precisa tomar contacto con el oxígeno para producir su aroma.

tres. Si desea despertar todavía más los aromas, puede añadirle al trago de whisky varias gotas de agua. Al hacer contacto con esta se despiertan más los aromas.

cuatro. Proceda a la nariz. Valore los aromas.

cinco. El gusto. Va a poder examinar el cuerpo del whisky, examinar su consistencia, si el whisky es picante, es amielado, si es masticable (por la sensación que deja en la boca tras pasarlo), si es fragante, si es ahumado, si es dulce como vainilla. Aun apreciará si el whisky es de malta, si fue hecho con cebada, o bien si al revés fue hecho con grano, o sea, con trigo.

seis. El whisky asimismo deja una sensación al poco tiempo de tomar el primer trago. Puede apreciar de qué forma un whisky que al principio parecía seco se torna dulce o bien a la inversa.

Es esencial saberlo

1. La calidad de un whisky no se determina por el color, si es más claro o bien más obscuro.

dos. No influye si es más fuerte o bien más suave.

tres. Influyen la calidad con que se preparó al principio, o sea, su diastasa, su agua natural y su cebada.

cuatro. Tenga presente que un whisky para ser llamado de esta manera requiere mínimo 3 años en barrica. Desde ese tiempo de ahora en adelante puede tener tiempo de añejamiento. De ahí que existen whiskys cuarenta años.

cinco. Influye en el coste de un whisky el reconocimiento que tenga en el mercado, la botella, la etiqueta, la presentación y lógicamente la calidad del contenido.

