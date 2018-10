Cuatro aplicaciones para cantar como un profesional

¿Qué sería de la música sin los sintetizadores, los cursos de sonido y las clases de musica? artistas de la talla de The Rolling Stones, The Beatles, A- ha y New Order han empleado sintetizadores “Moog” llamados de este modo por su autor Robert Moog, quien fue un apasionado de los nuevos instrumentos desde el momento en que tenía quince años en mil novecientos cuarenta y nueve. Esta afición cambió la historia de la música en mil novecientos sesenta y tres, cuando conoció al músico experimental Herbert Deutsch, quien inspiró a Moog a crear un aparato capaz de generar una gama infinita de sonidos.

Sin este aparato jamás hubiésemos conocido los increíbles temas de ‘Here Comes The Sun’ de The Beatles (mil novecientos sesenta y nueve), ni la combinación de sonidos de ‘Just Can’t Get Enough’ de Depeche Mode de los años ochenta, ni la creación de muchas bandas que pertenecen al ‘New Wave’ como New Order, Duran Duran, Wham!, The Human League, entre otras muchas bandas que marcaron la música a nivel del mundo.

Para confirmar la relevancia de los sintetizadores en la música, Robert Moog recibió en dos mil uno el Polar Music de la Real Academia de la Música de Suecia, premio considerado como el ‘Nobel de la música’ y el Grammy en dos mil dos a Mejor Técnico por sus innovaciones que le dejaron al hombre crear más 7 millones de sonidos diferentes.

El día de hoy los sintetizadores han evolucionado para no solo crear sonidos, sino asimismo ha funcionado para progresar la tonada de ciertos artistas como Britney Spears, quien se le ha acusado de abusar de este aparato para progresar su voz, de la misma manera que a Katy Perry, Rihanna y Justin Bieber, quienes han usado este programa para plegar sus voces en conciertos.

No obstante, la evolución de la tecnología nos deja utilizar estos programas para ecualizar y sintetizar nuestra voz al punto de parecer una estrella de pop. Si le agrada cantar y desea impresionar a sus amigos vea las 4 aplicaciones para progresar su voz.

Tune Me

Si le agrada componer canciones mas no halla el ritmo para poder cantarlas, esta aplicación de Android le ofrece más de cincuenta ritmos entre rock, baladas y rap, para amoldar sus canciones a su gusto musical.

El programa asimismo ofrece múltiples efectos para subir el tono de su voz, y crear otras voces alternas a fin de que lo acompañen en su canción.

VocalizeU Lite

Si además de modular la voz desea prosperar su técnica vocal, esta herramienta le ofrece ejercicios para calentar la garganta, comprender de qué manera marchan las cuerdas vocales y métodos a fin de que no se quede sin aire en pleno coro.

StarMarker

Esta aplicación cuenta con un karaoke de canciones en inglés y de España en los que va a poder grabar y mudar el tono de su voz. Asimismo puede apresurar o bien desacelerar, de forma profesional, la grabación para añadir los efectos deseados y puede compartir su trabajo final por redes sociales.

Smule

Si no le va realmente bien con el tema de componer canciones, Smule le va a poner ritmo a cualquier palabra que afirme además de ecualizar su voz. Asimismo tiene la opción de cantar las canciones de tendencia con los efectos de sonido que desee y va a poder grabar vídeo mientras que canta. La aplicación está libre para Apple y Android.

