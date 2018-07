Consejos para instalar una impresora WiFi

Una tendencia poco a poco más habitual en los entornos familiares es contar con una impresora hp que se conecte a la red vía WiFi, logrando de esta forma evitar la dependencia de contar con de un punto de red al lado de la impresora, algo que no suele ser muy habitual en los hogares.

Ahora bien, este tipo de impresoras familiares que se conectan por WiFi, en muchas ocasiones suponen un quebradero de cabeza para las personas que las adquieren y tratan de instalarlas, en tanto que configurar un dispositivo del que no conocemos la dirección IP, que habitualmente no tienen display y del cual se ofrece poca información acostumbra a ser algo costoso, con lo que hoy veremos unos buenos consejos que seguro que te van a ayudar en este sentido.

El paso más esencial para hacer que nuestra impresora funcione es asignarle una IP que esté dentro de nuestro rango, mas esto muy frecuentemente no es algo fácil, por lo que te recomendamos que efectúes lo siguiente:

1 Asegúrate que tu PC o bien portátil no tienen ninguna IP estática asignada, o sea, que toda la configuración de red esté en automático.

2 Conéctate vía WiFi a la propia impresora, posiblemente no te solicite clave y si te la solicita va a estar indicada en las instrucciones de empleo.

3 Desde tu ordenador o bien portátil ejecuta la consola de comandos CMD y ahí lanza el comando ipconfig

Si tienes una dirección que comience por 192, prueba a lanzar el comando ping a esa dirección mas cambiando el último dígito por 1, cien y 254, por servirnos de un ejemplo, ping 192.168.0.1 o ping ciento noventa y dos.168.1.254

Cuando consigas una respuesta, ya sabrás qué dirección IP tiene ahora tu impresora, por lo que pega esa dirección en el navegador de internet y configura una IP estática dentro de tu rango de red para ella.

Si no tienes una dirección que empiece por ciento noventa y dos y tienes una 169, es señal de que tu impresora no es capaz de hacer labores de DHCP o bien de asignación de IPs, por lo que tendrás que ir por otras vías.

Si tu dirección es 169, accede a la configuración TCP/IP de tu equipo y ponte como dirección IP ciento noventa y dos.168.0.50 y lanza pings a ciento noventa y dos.168.0.1, 192.168.0.100 y ciento noventa y dos.168.0.254, si no obtienes resultado, ponte como IP ciento noventa y dos.168.1.50 y lanza pings a ciento noventa y dos.168.1.1, ciento noventa y dos.168.1.100 y ciento noventa y dos.168.1.254. Cuando obtengas contestación conéctate a ella con esa dirección y configura una dirección estática dentro de tu red.

¿Qué hemos hecho en el punto 3? Es simple entenderlo, lo que hemos hecho ha sido, primeramente conectarnos por WiFi a la impresora y esperar a que nos asigne automáticamente una dirección IP, si esto ha ocurrido, hemos lanzado una serie de pings a las direcciones más habituales para esta clase de dispositivos (1, 100 y doscientos cincuenta y cuatro) hasta dar con ella y una vez que la hemos localizado nos hemos conectado a ella vía web para realizar el resto de configuración.

¿Qué hemos hecho en el punto tres? Si la primera parte no ha dado resultado, es debido a que nuestra impresora no asigna IPs, por lo que nos hemos puesto una al azar en el rango ciento noventa y dos.168.0.X y hemos probado a localizarla por las direcciones más habituales (1, 100 y 254) y si no hemos tenido éxito, nos hemos pasado al rango 192.168.1.X y repetido el proceso.

¿Qué vamos a conseguir con esto? Pues bien, llegados a este punto, prácticamente en el 90 por cien de los casos habremos logrado saber cual es la dirección IP de nuestra impresora y exactamente en qué rango trabaja, permitiéndonos de este modo acceder a su configuración web y ahí ya establecer todos y cada uno de los parametros precisos, por servirnos de un ejemplo, conectarla al router WiFi de nuestra casa o cambiarle la dirección IP a fin de que esté dentro de nuestro rango.

En principio puede parecer algo complejo, mas con apenas tener unos conocimientos básicos del sistema operativo Windows y de redes, conseguiremos nuestro objetivo sin mayor complicación y con muy buenos resultados, con lo que si te hallas en esta situación, prueba los pasos que te indicamos y seguro que de esta manera logras acceder a la configuración de tu impresora WiFi.

