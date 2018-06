17 Franquicias De Ropa Y Moda Rentables

Article

Las franquicias de ropa o moda siempre fueron muy rentables en España y en gran parte de Europa. Pues la moda es un nicho que es muy fácil de mantener y de hacer medrar en un futuro. Además, la moda en España hacen una industria muy potente, donde hoy día es uno de los campos con mas éxito. Y lo mejor de todo, es que se pueden encontrar franquicias de todas y cada una de las marcas, tanto nacionales como Internacionales.

Las franquicias de ropa De España prosiguen apostando en el mercado, donde meridianamente este nicho es un enorme pilar sobre el desarrollo económico Español. En nuestros días hay muchas franquicias de tendencia, dando grandes posibilidades para seleccionar la conveniente, ya que podemos encontrar franquicias dedicada a los hombres, para la mujer, jóvenes, niños o de ropa económicas.

Ahora vamos a ver las mejores diecisiete franquicias de ropa rentables para España, ideales para emprender con retorno de inversión en 12 meses.

diecisiete Franquicias De Ropa –

Dandara es una franquicia de ropa perteneciente a la compañía textil Spanditex, la que es muy reputada en el sector, con pero de 30 años en el mercado y con una gran experiencia fabricando diferentes prendas para la moda femenina. La franquicia Dandara tiene como concepto primordial, cubrir las distintas demanda de las mujeres, brindándoles ropa muy elegante y de tendencia. Hoy día la empresa cuenta con pero de 20 locales en toda España y hoy en día están en pleno desarrollo en otros países de Europa.

No hace falta decir que es una franquicia realmente bien posicionada en el mercado Español, donde sus precios y calidad son el motor del negocio. Y lo mejor, es que su retorno de inversión es de entre 8 a catorce meses.

#2 Franquicia TucTuc (Moda Infantil)

Franquicia Tuc Tuc

TucTuc es una franquicia de moda infantil Española, donde sus principales productos apuntan al sector infantil y a los bebé. Donde sus productos se destacan por estar inspirados en el planeta de los niños, dandole al usuario productos originales y de gran calidad.

La estrategia del negocio es ofrecer múltiples lineas de productos, una principal destinada a la moda y otras a productos para el bebé.

#3 Franquicia Queens Jeunesse Doree

Queens Jeunesse Doree

La franquicia de ropa Queens Jeunesse Doree es una empresa que mezcla gustos y tendencias, donde sus productos son de gran éxito debido a que solo maneja un rango de precio que va de los 10 euros a +30 euros con prendas de gran calidad.

Al adquirir su franquicia Queens ofrece red de proveedores para poder girar la mercadería y así renovar el catalogo de manera veloz. Donde para satisfacer al franquiciado y al cliente, ofrece una política de costos muy triunfante para el mercado Español: TEN (10€), BASIC (quince€), TOP (veinte€), SUPREME (25€), EXCLUSIVE (+30€).

#4 Franquicia Top Top

toc toc ropa

Top Top es una de las mejores franquicias de ropa para España, una compañía que nació en el 2012 y que no para de medrar. Ofreciéndole al cliente del servicio ropa de enorme calidad y con diseños super coloridos para sus niños a un precio super racional. Siendo el costo y calidad su gran formula para lograr el éxito de hoy en día.

La franquicia ofrece ropa de tendencia para todo el año, donde engloba las edades de 0 a 12 años.

#5 Andrea Milano mil novecientos treinta y dos

Andrea Milano mil novecientos treinta y dos

La franquicia Andrea Milano es considerada como de las mejores franquicias de ropa infantil, puesto que es un negocio completo que ofrece desde calzados hasta complementos, perfumes y accesorios. Andrea Milano es otro de los negocios que poseen un precio máximo de treinta€, por lo cual sus productos puede ir de los cinco€ hasta los 30€, siendo muy competitivo en el mercado Español.

#6 Franquicia Oh My Clutch!

Oh My Clutch!

Se trata de una de las franquicias de tendencia dedicada a la venta de bolsos y diferentes complementos con las ultimas tendencias. Sus precios son acomodables a todo el publico, por lo cual la transforma en un negocio con futuro. Lo mejor es que esta franquicia tiene como término que el franquiciado arme el negocio como el lo desee, o sea tiene la libertad para poder escoger los productos que desea comercializar. Con esta alternativa se puede amoldar el negocio según la zona.

#7 Hysteric Glam

Hysteric Glam

Hysteric Glam es una franquicia dedicada a la venta de accesorios de tendencia femenina, especializándose en bisutería de enorme calidad, abarcando las primordiales necesidades del usuario. En el negocio se pueden encontrar desde pendientes hasta collares, pulseras, anillos, brazaletes, tobilleras, pañuelos, pañoletas, pashimas, bolsos, mochilas, zapatos, sandalias, cinturones.

Dicha franquicia cuenta de un gran equipo, por lo cual sus productos rotan constantemente adaptándose a las finalizas tendencias, y de esta manera ofrecer los mejores productos a los franquiciados y a los clientes.

#8 Franquicia HI

Franquicia HI

Si buscabas franquicias de ropa exitosas, HI es una de ellas, la que brinda una boutique de moda boho chick, la que rompe con las tendencias. Si te agrada la moda al estilo indi o ibicenco, este es tu negocio ideal. Al obtener la franquicia, HI ofrece asesoramiento para manejar y dirigir el negocio para conseguir el éxito deseado.

#9 El Señor Miyagi

El Señor Miyagi

La franquicia El Señor Miyagi es una compañía que ofrece un sinnúmero de artículos en un mismo sitio, desde camisetas, hasta sudaderas, tazas o bien mochilas, con diseños muy modernos y originales. Sus diseños son basados en la cultura popular de España y el planeta, de la televisión, el cine o de vídeo juegos.

La ropa que generan estan destinadas a un publico de entre 15 y cincuenta años, que desean productos originales y con excelente sentido del humor.

#10 Franquicia Harper & Neyer

Franquicia Harper & Neyer

Harper & Neyer es una de las franquicias de ropa masculina pero exitosa, la que ofrece a sus franquiciados un negocio seguro y triunfante en un ámbito con mas auge en el mercado de España.

Al adquirir la franquicia se recibe el asesoramiento conveniente por profesionales con el objetivo de conseguir el exito en un corto plazo.

#11 Bata

bata franquicia

La franquicias Bata es una empresa dedicada desde 1935 a la venta de diferentes calzados, hoy día cuenta con pero de 5 mil negocios funcionando en diferentes paises del mundo y exactamente en España cuenta con pero de cuarenta.

#12 Franquicia Lacoste España

No hay mucho que contar sobre Lacoste, es sin duda una de las franquicias de ropa masculinas mas conocidas y rentables del planeta. En nuestros días tiene un enorme auge en toda España, por lo que es una enorme oportunidad de tener un gran negocio.

#13 Calzedonia

Calzedonia es una franquicia de tendencia femenina, donde se puede encontrar de todo. La empresa ofrece a sus franquiciados un negocio solido y realmente bien ramificado con una tienda novedosa y lista para satisfacer a todos sus clientes.

#14 Franquicia Costoso Cuore

Costoso Cuore es una franquicias de ropa intima femenina, donde ofrece lo mejor en diseño y calidad. La empresa ofrece una gran gama de prendas intimas con el mas alto diseño, y además asimismo produce camisetas, lencería, corsts y ropa de baño. Caro Cuore es una marca exitosa a nivel del mundo, lideran el mercado en varios países.

#15 franquicia Hollister Co España

La franquicia Hollister Co es un negocio que ofrece ropa de estilo americana, donde las prendas están inspiradas en el sur de California, siendo una de las marcas mas reconocidas por todos los jóvenes. Esta es otra de las franquicias de ropa pero exitosas a nivel del mundo, donde sus diseños están hechos para atraer adolescentes y jóvenes de entre catorce y veinticuatro años.

#16 Bimba Y Lola

Una empresa dedicada al diseño, fabricación y comercialización de ropa, complementos, perfumes y artículos para el empleo personal. Tanto en España como a nivel Internacional. Bimba Y Lola es una de las franquicias de ropa mas rentable, la que tiene presencia en numerosos países de Latinoamerica, y en países de Europa como Francia, Portugal, entre otros muchos.

#17 Franquicias de ropa Carpisa

Carpisa es una marca que nació en Italia, la que se especializa en la venta de Bolsos, Maletas, Complementos y Accesorios, entre otras muchas cosas. La empresa cuenta con mas de seiscientos negocios en diferentes países, donde sus productos se destacan por tener un estilo único y una enorme calidad.

Categories: Uncategorized