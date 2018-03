SEGUROS PARA BICIS EN ARGENTINA

Son varios los peligros a los que estamos expuestos con nuestras bicicletas al deambular por las calles de Buenos Aires. Ya no solo se trata de eludir accidentes de tránsito con automovilistas sino más bien también la responsabilidad que tenemos al conducir una bicicleta y poder ocasionar algún género de lesión a viandantes. Por más prudencia que tengamos al pedalear siempre existe la posibilidad de tener un siniestro con la bici y es mejor estar cubierto para cuando eso suceda.

Sura, Galicia, La Caja, Integrity, Prudencia, Federación Patronal y Provincia son algunas de las empresas de seguros que ofrecen en la actualidad coberturas para corredores, lo que conocemos comúnmente como seguro para bicicletas o seguro de bici.

Alén del costo del seguro de bicicleta hay que prestar especial atención a la letra muchacha de la póliza. Diría que este consejo aplica para cualquier género de seguro en tanto que allá es donde recurrirán todas las partes involucradas frente a un siniestro y determinará responsabilidades, y por lo tanto, quién debe hacerse cargo de resarcir a nivel económico a las otras partes implicadas.

Cobertura por robo: Debe detallar cuál es el importe que la compañía aseguradora nos va a pagar en caso de padecer el hurto de nuestra bicicleta. Otro punto clave a comprobar aquí es dónde estamos cubiertos y dónde no. Por ejemplo, algunas empresas excluyen la vía pública y sólo te pagan la póliza si la bici fue robada en el hogar. No son generalidades, reitero, son puntos específicos que pueden cambiar según la compañía pero que son importantes para tener en consideración cuando decidimos con quién sacar un seguro para bici y cómo seleccionar la compañía de seguros.

Responsabilidad civil: Hasta cuánto dinero nos cubre si provocamos lesiones a terceros. Por servirnos de un ejemplo, si la póliza cubre responsabilidad civil hasta $ 100.000 y una persona empieza acciones legales reclamando $ 150.000 y luego de revisar por vías legales que tenemos la obligación de contestar por esa suma deberemos abonar la diferencia desde nuestro bolsillo. O sea, la compañía cubre hasta determinado número y de ahí para arriba ya no se hacen cargo. Si no tenemos ese dinero probablemente se acuerden pagos proporcionales mensuales mas es un tema solamente legal en el cual no voy a ahondar. En el caso de albergar dudas en tal sentido consulten a un abogado antes de contratar cualquier seguro.

Extensión de la póliza: todas y cada una de las pólizas son anuales y como en la mayor parte de los seguros, la contratación en línea ofrece descuentos interesantes. Probablemente les pidan enviar de forma online fotos de la bicicleta, y algo de documentación para validar su tenencia como el número de serie y la factura de compra. Recuerden que aunque las pólizas sean anuales se pueden anular en cualquier momento y no los pueden obligar a abonar por el seguro durante todo el año o bien lo que reste para cumplir la vigencia de dicha póliza.

Adicionales: Ciertas compañías de seguros se encargan de parte de los gastos eventuales que podemos sufrir frente al robo de una bicicleta. Por ejemplo, traslados, generación de nueva documentación personal, cambios de cerraduras, etc. Parece que no pero todas y cada una esas cosas implican un gasto considerable, más allá de la bicicleta.

Como todos y cada uno de los seguros y las coberturas, parecen superfluas hasta el momento que tenemos un accidente. Es cierto que no es obligatorio contar con seguro para bici para circular pero sin dudas es para tenerlo en cuenta. Especialmente aquellas personas que circulamos por las ciclovías diariamente.

En caso de albergar dudas sobre los aspectos legales consulten a un abogado a un especialista en seguros a fin de que puedan asesorarlos en cada caso en particular.

