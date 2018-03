7 sencillas ideas para convertir una peluquería de barrio en una moderna peluquería 3.0

Por pequeña o grande que sea una peluqueria, lo que atrae a la clientela es el servicio, y con sencillas ideas ese servicio se puede sostener a la cabeza sin gastar de más y siempre manteniendo contentos a los clientes para que no dejen de regresar. Por esta razón, examinamos hoy ciertas de esas simples ideas:

1. WiFi para los acompañantes

Muchos son los que detestamos ir a acompañar a otra persona a la peluquería por el hecho de que resulta formidablemente hastiado, quizá va a haber revistas o bien hasta un TV, pero estarse sentado mirando una novela no es que sea algo gratísimo. Pues bien, no sería mala idea dejar que los acompañantes de los clientes pudiesen acceder a YouTube, mirar videos en Fb, navegar en la página web y gozar de Internet desde sus dispositivos como lo hacen en casa, sin la restricción de un plan de datos móvil, con lo que por qué no brindarles una red WiFi gratis -fantástico si hubiera un código QR en la pared para establecer la conexión inmediata-. Claro, no es WiFi para 100 personas, es WiFi para pocas, y los precios cada vez son más bajos conque no es una cosa que se salga de las manos.

dos. Galería de peinados en un móvil o tablet

Es curioso ver como muchas peluquerías aún mantienen sus cuadernillos de modelos de cortes de cabello de los ochenta, sino más bien es que más viejos. Puesto que bien, poco cuesta mantenerse al tanto y en una tablet o bien móvil descargar un manojo de fotografías de conocidos, estrellas jóvenes -músicos, futbolistas, artistas, etc.- y también influyentes personajes mayores, no tarda más de 10 minutos.

tres. Un espacio para selfies

Como clientes del servicio, por mucho que lo intentemos luego, nunca lograremos exactamente el mismo peinado que nos deja nuestro peluquero y que nos enseña frente al espejo cuando el corte ha terminado. Pues bien, qué mejor que permitir a la clientela aprovechar ese instante único con un buen sitio para tomarse una selfie y compartirla, por servirnos de un ejemplo, un sillón con un colorido cuadro de fondo, o bien algún ornamento y una buena iluminación. Claro, el plus está hasta cuando se comparte la fotografía en redes sociales puesto que se puede publicar -y recomendar- la ubicación del local.

4. Un sistema de turnos virtual

Si bien se puede decantarse por complejos servicios en línea, hasta un conjunto en WhatsApp se puede crear para compartir con la clientela sobre qué tantos otros clientes del servicio hay por atender dentro del local y exactamente en qué instante habrá disponibilidad. Igualmente, para los peinados y sesiones de mayor dificultad, no sobraría contar con de un calendario público virtual -la URL se comparte hasta con un código QR, o bien asimismo por WhatsApp- donde fuera fácil hallar espacios libres prescindiendo de ir hasta el local cada media hora o peor, llegar a esperar sentado.

5. Capas trasparentes

Por más narcisista que uno pueda ser, quedarse mirando frente al espéculo durante más de veinte minutos tampoco es que sea una dicha, hasta incómodo resulta estar mirando todo el tiempo en el reflejo del espéculo de qué manera hace su trabajo el peluquero. Como sea, por qué no permitir que los clientes del servicio puedan repasar su Whatsapp o leer los feeds de Wwwhatsnew.com (?) mientras que se les corta el cabello. El enorme impedimento es la capa que se pone para eludir que caigan pelos sobre la ropa, pero por qué no emplear una capa transparente o bien con alguna sección translúcida a la altura del pecho de tal manera que puedan sacar el móvil de cuando en cuando para distraerse un tanto.

seis. Redes sociales, aun sin muchas actualizaciones

El peluquero no va a parar de trabajar para ponerse a contestar mensajes y a compartir consejos en redes sociales, mas sí podría dedicar un espacio, quizá unos minutos cada semana, para publicar y actualizar una colorida página en Fb, Pinterest, Instagram y/o Google+ con comunicaciones importantes, promociones y artículos que hablen sobre temas de belleza. Naturalmente, su alcance se maximiza con un genial servicio prestado.

7. Un TV conectado a YouTube

Sea un Smart TV o bien T.V. tradicional, busca una forma de conectarle con YouTube, por ejemplo, conectando una notebook por HDMI o un dispositivo inteligente por WiFi -desde la aplicación oficial de YouTube-. Quitará que consigas unos buenos canales con consejos de belleza a fin de que sean mostrados en pantalla para los clientes y acompañantes permitiéndoles entretenerse mientras aprenden interesantes trucos.

