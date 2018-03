Curso gratuito Curso Online de Peluquería: Peinados y Recogidos

Para qué te prepara este curso subvencionado Curso gratuito Curso On line de Peluquería: Peinados y Recogidos:

A quién va dirigido:

El Curso On line de Peluquería: Peinados y Recogidos: Videotutoriales está dirigido a todos aquellos profesionales o bien cualquier persona dedicada al planeta de la peluquería y también imagen personal que quieran adquirir conocimientos sobre los diferentes peinados y recogidos que se pueden realizar. Además es interesante para aquellas personas que deseen especializarse en peluquería.

Objetivos de este curso subvencionado Curso gratis Curso On-line de Peluquería: Peinados y Recogidos:

– Observar y valorar el tipo y estado del pelo para hacer la propuesta al cliente del servicio de los cambios a efectuar en función de sus demandas y necesidades. – Seleccionar los medios técnicos como aparatos, accesorios, complementos y cosméticos precisos para el proceso, del peinado, acabado y/o recogido teniendo en cuenta las características del usuario. – Efectuar las técnicas de recogidos del cabello adaptándolas a las peculiaridades y a las demandas del usuario. – Poner pelucas, postizos y extensiones, adaptados a las características, a las demandas y necesidades del cliente del servicio.

Salidas Laborales:

Centros de estética / Salones de estética / Peluquerías / Imagen personal / Consultoría de imagen.

Resumen:

Titulación:

Doble Titulación Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales

Metodología:

La metodología a proseguir es ir avanzando a lo largo del trayecto de aprendizaje on line, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a va a deber llenar todos y cada uno de los ejercicios propuestos en el curso. La titulación podrá conseguirse de la Plataforma una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Temario:

MÓDULO 1. PELUQUERÍA: PEINADOS Y RECOGIDOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ESTUDIO DE LA IMAGEN DEL CLIENTE Y DE LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE SU CABELLO.

La fisonomía humana y su relación con los diferentes tipos de peinados, acabados y recogidos:

Peculiaridades y condiciones del pelo y su relación con los diferentes procesos de peinados, acabados y recogidos:

Tendencias de la moda actual en lo que se refiere a la realización de peinados, acabados y recogidos en el cabello.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SELECCIÓN Y APLICACIÓN DE APARATOS Y COSMÉTICOS PARA CAMBIOS DE FORMA TEMPORALES.

Cosmética concreta para los cambios de forma temporales:

Aparatos y útiles para los cambios de forma del cabello:

Seguridad y también higiene en la utilización de aparatos eléctricos empleados en los peinados, acabados y recogidos.

UNIDAD DIDÁCTICA tres. TÉCNICAS PARA LOS CAMBIOS DE FORMA TEMPORAL.

Los cambios de forma en el pelo y su ejecución técnica

Adaptación de protocolos de aplicación de cambios de forma temporal.

Medidas de protección personal del profesional para la prevención de peligros en los cambios de forma temporal.

Medidas de protección del cliente sometido a procesos de cambios de forma temporal:

UNIDAD DIDÁCTICA cuatro. ESTUDIO DE LA IMAGEN DEL CLIENTE Y DE LAS CONDICIONES Y CARACTERISTICAS PARA LA APLICACIÓN DE POSTIZOS, PELUCAS Y EXTENSIONES.

La fisonomía humana y su relación con la aplicación de pelucas, postizos y extensiones.

Peculiaridades y condiciones del cuero capilar y del pelo y su relación con los distintos procesos de aplicación de postizos, pelucas y extensiones.

Géneros de postizos y pelucas.

Géneros de extensiones según el género de unión al cabello natural.

Tendencias de la moda actual, en lo que se refiere a pelucas, postizos y extensiones.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. SELECCIÓN Y PREPARACIÓN DE APARATOS Y COSMÉTICOS PARA LA APLICACIÓN DE PELUCAS, POSTIZOS Y EXTENSIONES.

Productos cosméticos específicos para la aplicación de pelucas, postizos y extensiones.

Aparatos y útiles para la aplicación de pelucas, postizos y extensiones.

