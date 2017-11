Royal Caribbean proyecta un crecimiento en industria

La vicepresidenta asociada y directiva general de Royal Caribbean en la Eurozona, Belén Wangüemert, proyectó “grandes posibilidades de crecimiento” para España en la industria de cruceros para los próximos años.

Conforme recoge Agent Travel, la ejecutiva de Royal Caribbean señaló que “el mercado de cruceros está medrando notablemente en el mundo entero. Por servirnos de un ejemplo, en Europa ha doblado su tamaño en los últimos años. Una cantidad interesante a tomar en consideración es que hoy día 4 de cada cinco europeos que hacen cruceros, los realizan por Europa.

“En el caso de España, la penetración de la industria aún es baja con lo que las posibilidades de desarrollo son muy grandes. La opción de crucero cobra cada vez más fuerza entre las familias españolas. Las previsiones son positivas, por este motivo, en Royal Caribbean tenemos actualmente 13 barcos en orden de construcción para dar respuesta a las necesidades de nuestros pasajeros frente al crecimiento futuro”, remarcó Wangüemert.

Por otra parte, la vicepresidenta asociada de Royal Caribbean en Europa, indicó que sostuvieron un cómputo positivo en la época 2016/2017, debido a la “vuelta a España de la ovacionada clase Freedom, con el navío que le da nombre: Freedom of the Seas. Este navío aúna gran parte del entretenimiento, el servicio y la gastronomía de navíos como el Harmony of the Seas, con la comodidad de las naves de menor tamaño y ha tenido una gran aceptación entre los viajeros españoles”.

“Este año hemos anunciado nuestro compromiso de invertir en Europa a largo plazo y por Barcelona, como sede de la Eurozona. Dicha Eurozona incorporará los equipos comerciales de España, Francia, Alemania, Italia, Austria y Suiza, y se traducirá en una mayor presencia comercial en toda la zona. Esto refleja nuestra pretensión de construir el mejor equipo comercial, que nos deje absorber la creciente demanda de vacaciones en crucero en Europa”, agregó Belén Wangüemert.

Finalmente, la representante de la compañía mencionó que para este año prevén “un importante desarrollo de viajeros españoles en nuestros barcos por el incremento de nuestra capacidad en el Mediterráneo. Para nosotros es clave atraer al pasajero que aprecia y valora la calidad del producto que ofrecemos, por la rentabilidad que generan”.

Para mas info: http://royal-caribbean.com.ar/

