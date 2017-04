Cómo ir más allá con su contenido

Estamos creando mucho contenido en estos días gracias a empresas de marketing como http://marketing-digital.com.ar/. Está en todas partes. Todo el mundo está escribiendo; Todo el mundo tiene un blog. Realmente estoy esperando el día en que mi mamá me pregunta cómo puede comenzar un blog para impartir su sabiduría sobre cómo comportarse correctamente en un restaurante.

Con la corriente ininterrumpida de contenido que se está creando, a veces parece que no todo el mundo realmente está pensando en cómo hacer que su contenido se destaque. Recuerdo que hace unos años, un amigo me preguntó por qué no había escrito un artículo sobre algún tema de marketing online SEO que todo el mundo estaba escribiendo. Le expliqué que no creía que tuviera nada que añadir a lo que estaba ahí fuera. Si todo el mundo lo dice, ¿por qué lo haría? ¿No preferirías decir algo más, o algo mejor?

Por ejemplo, alrededor de Halloween estaba buscando listas de las películas más espantosas jamás hechas. Seguí encontrando grandes listas llenas de películas de las que nunca había oído hablar, pero faltaba una gran cosa: ninguna que encontré le mostró dónde podía transmitir las películas o alquilarlas / comprarlas.

Todos estos artículos tenían algunas perspectivas únicas para ellos, también. Algunos listaron los trailers de las películas. Algunos estaban llenos de recomendaciones de actores famosos y directores. Sin embargo, para mí, como un gran fan de los servicios de streaming, me decepcionó bastante no ver ninguno que me dijo dónde encontrarlos y vinculados a esas fuentes. Esto definitivamente se destacó como algo que me habría agregado.

Es incluso sobre Netflix, pero en lugar de darle un enlace a la película en ese sitio, que muestran los remolques. Quiero decir que estoy ciertamente capaz de buscar una película en Netflix (de hecho, estoy muy cerca de un experto en él), pero como un constructor de enlace todo lo que creo es, “Esta es una oportunidad perdida de vincular”. Ver la sección sobre la película “Creep?” ¿No sería bueno si se había vinculado a ella en Netflix?

Aquí hay otro ejemplo, de Thrillist, donde el autor podría haber enlazado más: “15 películas aterradoras que se alimentan de sus fobias”

Así que te dicen dónde conseguir la película, pero no se vinculan a ella! Por qué no? Y en las secciones de “Menciones honoríficas”, enumeran otras películas pero dejan a usted para ir a buscarlas. Si yo tuviera un sitio de cine de terror, y alguien se me acercó con una pieza alternativa que vinculaba a donde encontrar estas películas, yo favorecería eso sobre este cualquier día.

Podemos hacerlo mejor

La belleza de una herramienta como BuzzSumo o Ahrefs Content Explorer es que usted puede ver fácilmente qué contenido está funcionando bien en qué plataformas. Si ves varios artículos obteniendo mucha tracción en Twitter, y tienes una pieza muy similar en los trabajos, mira lo que no tienen y añádelo a tu cuenta.

Observe cómo este artículo de POPSUGAR sobre los mejores parques nacionales enlaza con los parques mencionados, como debería ser. Usted consigue grandes fotos, también.

