Consejos para comprar un buen colchón

Article

La tercera parte de nuestras vidas está dedicada al descanso nocturno. Tu Día te da algunos consejitos a la hora de elegir colchones baratos. Buscá la opción adecuada.

Cada persona tiene necesidades particulares de sueño. Cada individuo debe encontrar la cama perfecta. Los seres humanos dedicamos la tercera parte de nuestras vidas al descanso nocturno, pero en la mayoría de los casos no le prestamos atención a las condiciones y luego nos quejamos por haber dormido mal. El paso del tiempo va potenciando las consecuencias y, en muchos casos, aparecen dolencias que se podrían haber evitado haciendo una buena elección de colchón y almohada.

En esta nota, Tu Día te brinda algunos consejos en la elección porque si bien, no lo hacemos muy seguido, cuando debemos comprar un buen colchon dos plazas no sabemos por dónde empezar. “Siempre hay que tener en claro para quién es el colchón. No es el mismo producto para un niño que para un adulto. En los colchones alta densidad de espuma se tiene en cuenta la densidad; mientras que en los de resorte es estipulativo de acuerdo al peso”, explicó a Tu Día José, de El Rey del Colchón.

Y agregó: “La variedad es mucha. Los precios de los colchones van desde 200 a 6500 pesos. La vida útil del producto depende de la calidad y del uso que se le de, pero va entre los 7 y los 10 años”.

Cómo elegir un buen colchón

Dimensiones. Siempre conviene respetar las medidas mínimas recomendadas

» Colchones individuales: ancho mínimo de 90cm (también hay de 80, 1,05 y 1,20) y largo 15 centímetros superior a la estatura de quién lo use. El largo estándar es de 1,90 metro (también hay de 1,80; 2 metros y superiores).

» Matrimoniales: ancho mínimo de 1,35 metro (hay también de 1,50; 1,60 y de 2 metros). Grosor mínimo recomendado de 15 cm, siendo la medida más habitual de 25.

Firmeza del colchón

La firmeza del colchón es la resistencia que ofrece contra la carga producida por el peso del cuerpo. Un buen colchón es el que presta apoyo a toda la columna cuando se está acostado boca arriba. ¿Cómo se comprueba? Acostándose boca arriba con las piernas estiradas.

El colchón debe ser firme y recto. No debe tener la forma de una hamaca, pero debe ser suficientemente mullido como para adaptarse a las curvas de la columna. Un colchón muy duro, como el suelo o una tabla, es tan perjudicial como un colchón excesivamente blando, en el que la columna “flota” sin sujeción.

Tipos de colchones

Con resortes. Es el tipo más tradicional, generalmente utilizan sistemas de resortes de metal entre capas de acolchado. No es tan importante la cantidad de resortes como la calidad de los mismos.

Con espumas.

Están hechos de poliuretano de alta densidad o más evolucionadas. Se ajustan al cuerpo para reducir la cantidad de puntos de presión y brindar una alineación corporal natural.

Promedio.El valor promedio de un buen equipo de colchón y almohada es de $1200 (1pl.) ó $2200 (2pl.)

Categories: Actualidad