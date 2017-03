“Cachito” Vigil: Argentina tiene que producir una revolución hockística

Optimismo puro. Cachito Vigil forjó su carrera derribando mitos y hoy, alejado de la selección, asegura que el hockey argentino es “una maravilla”.

Vigil es conocido como uno de los maximos exponentes mundiales del deporte y siempre es bueno escuchar sus consejos.

“Me han dicho que no iba a vivir del hockey; que era difícil formar un grupo humano unido de mujeres; que el hockey no podía llegar a ser deporte nacional. Me han dicho que hablar de espiritualidad era vender humo; que en la alta competencia no había licencia para perder; que las mujeres no podían tener tres o cuatro sistemas de juego porque las confundía. Me han dicho que el entrenador era el que enseñaba cuando estuve siempre convencido de que los enseñantes son los jugadores; que me faltaba carácter; que el rival era mi enemigo; que no se podía fallar…”.

–¿Echar por tierra esos preceptos, te cambió en algo?

–Los he escuchado y los he revisado continuamente. Pero seguí mis tripas y mis convicciones y he intentado desafiar al universo porque me parecía que podía ser más lindo. Y me ayudó en el camino. Con los grupos con los que me tocó compartir empezamos a creer que otro tipo de vida era posible en la alta competencia y que se podía jugar de manera diferente en eso que llaman “selva”. Esos pequeños ganares y triunfos de convencimiento fueron los que nos estimulaban y nos daban satisfacción. Y me daban cada día más convicción de que se podía crear un sistema, un equipo y un mundo diferente.

Sergio Vigil irradia amor en cada palabra. Piensa cada respuesta y vuelve atrás.

Se toma todo el tiempo del mundo. Habla con respeto y se preocupa por remarcar que sus observaciones son justamente eso y no verdades absolutas.

