10 cosas que tenés que saber del nuevo FIAT Mobi

1 – El FIAT Mobi lo sitúan en el segmento de los urbanos con 3.570 mm de largo por 1.660 mm de ancho y 2.305 mm de distancia entre ejes. En los tres casos sus medidas son inferiores a las del Uno.

2 – Se trata del 5º modelo de la marca en el segmento compacto que completa la oferta con los Palio FIRE, Palio, 500 y Punto. Aunque se sigue produciendo en Brasil, el Uno sale de la oferta en Argentina.

3 – La motorización es un 1.0L de 70 CV y 96 Nm y está asociado a una transmisión manual de 5 cambios. Si bien este impulsor es nuevo en Argentina, en Brasil lleva varios años en el ruedo con tecnología Flex (nafta/etanol).

4 – Su bajo peso eso en orden de marcha de 885 kilos le permite un 0 a 100 km/h de 14.7s y 150 km/h de máxima. La marca no difundió las cifras de consumo, pero con un tanque de 47L debería tener buena autonomía.

5 – Los niveles de equipamiento del nuevo FIAT Mobi son 3: Easy, Easy Pack Top y Way, la última con 15 mm extra de despeje y estilo más aventurero.

6 – Todos los FIAT Mobi ofrecen aire acondicionado, cuadro de instrumentos con display de 3.5” que incluye computadora de a bordo e indicador de paso de cambio, estéreo con entradas Aux y USB, asiento trasero bipartido 40/60 con dos posiciones de reclinado

7 – En seguridad suma anclajes Isofix para sillas de niños a los obligatorios doble airbag y ABS.

8 – Según la prensa carioca, la marca garantiza que obtendría 3 estrellas en las pruebas de impacto de Latin NCAP considerando los nuevos requerimientos más exigentes utilizados por esa entidad.

9 – FIAT ofrece la posibilidad de personalizar el Mobi con 20 accesorios Mopar que incluyen espejo con cámara de reversa, pedalera deportiva, y reproductor de DVD entre otros.

10 – Entre los competidores del FIAT Mobi están los VW up! y Chery QQ, y no tan directamente el nuevo Ford Ka, el Hyundai Grand i10 y el Kia Picanto. Podés compararlos en http://plan-fiat-mobi.com/.

