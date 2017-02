Conoce cuál es el colchón más adecuado para ti

Sabemos que comprar un colchón es una compra compleja. Hay mucha información, muchas novedades técnicas que a veces pueden confundir.

Nosotros lo tenemos claro. Porque de lo que se trata es de que tengas lo que buscas, el colchón más adecuado para ti, el que te hace sentir bien por la mañana y con el que te despiertas como nuevo.

Cada uno tiene tus necesidades diferentes, por eso es muy recomendable que antes de visitar una tienda leas estas preguntas. Son solo una guía sencilla para que cuando vayas a una tienda ya sepas lo que te pueden preguntar para entender tus necesidades, así el procesos de compra será más rápido y efectivo.

Es un producto con el vas a convivir entre 8 y 10 años y nuestro único interés es que hagas la compra sabiendo que es lo mejor para ti, lo más adecuado que tendrá un efecto positivo sobre tu salud.

PREGUNTAS

Comprueba qué colchón tienes:

La marca, la tecnología si lo especifica: muelles o espuma, y si no se sabe, ¿es firme lo que buscas o es más bien suave? ¿Estás satisfecha? ¿Quieres repetir experiencia o cambiar de opción? Esta será la referencia principal, tu grado de confort actual, y si estás contenta con ella o prefieres cambiar.

El somier que tienes, ¿recuerdas cuándo lo compraste?

La vida útil de un colchón es de entre 8 y 10 años. ¿por qué? Porque las capas superiores del sommier se desgastan con el tiempo y el colchón pierde sus propiedades de confort. La higiene es otro de los puntos que se van perdiendo. Nuestro cuerpo, de manera natural pierde escamas de piel a diario, esa piel, microscópica es la base de la alimentación de los ácaros. Por eso son muy importantes los tratamientos higiénicos en los colchones.

¿Qué medida tiene el colchón que buscas?

Ancho: mide el que tienes en casa y si buscas uno nuevo asegúrate de que con esa medida la o las personas que duerman tendrá “espacio vital” entre ellas. A nadie le gusta despertarse por los movimientos de la otra persona. Una prueba para valorar si el espacio es suficiente consiste en tumbarse ambas personas en la cama y ver si con los brazos detrás de la cabeza – con los codos sobresaliendo – no se tocan. Si lo hacen, su cama, probablemente no es lo suficientemente grande.

Largo: también importante: se deberían dejar al menos 10-15 cms. extra respecto a la altura de la persona más alta que va a dormir en la cama. Hoy en día los largos de 2 metros son bastante estándar.

¿Quién y dónde se va utilizar?

¿Es para el dormitorio principal, una segunda residencia o una casa de alquiler? ¿Es para una zona geográfica con mucha humedad? ¿Es para un bebé, niño o adulto? ¿Es para dos personas o para una? ¿Cuánto pesan? ¿Hay mucha diferencia de peso entre ambas personas? ¿Es para una persona calurosa o más bien friolera? ¿En qué posición sueles dormir habitualmente? ¿Eres alérgica a los ácaros?

¿Has pensado en el presupuesto que quieres invertir en el colchón?

Como regla general pagas por lo que compras, una ganga no es una ganga si no puedes dormir bien. Una manera de dar el valor real que tiene un colchón es dividir el precio entre el número de noches que dormirás en ella: unas 3650 noches.

¿Qué base tienes? ¿tapizada, o somier?

No todos los colchones son válidos para todas las bases. El colchón y la base son como un equipo, actúan conjuntamente para proporcionar un buen descanso.

¿Necesitas/quieres cambiar la base del colchón?

La base tiene una durabilidad mayor que el colchón pero igualmente se sufre desgaste. Valora si te interesa cambiar el colchón y la base a la vez, tendrás la ventaja de conseguir una combinación perfecta de componentes y además se abre la posibilidad de aumentar el tamaño de la cama, pasando de 135 a 150 o de 150 a 180 de ancho.

¿Y…qué es mejor: visco, látex, muelles, espumas técnicas, HR, Gel..?

No hay un material ideal por excelencia, cada persona tiene unas necesidades y a cada persona le va mejor una combinación de materiales concreta. Lo ideal es que salvo que se tenga muy claras las preferencias la búsqueda del colchón sea basada en lo que mejor se ajusta a nuestras necesidades específicas de descanso. Es sencillo, lo que nosotros buscamos es un producto que nos permita dormir bien. La tecnología es el medio para conseguir un buen descanso pero primero hay que saber qué confort es el más adecuado para nosotros. Prueba y fíate de las sensaciones, es lo que importa realmente.

