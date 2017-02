5 pasos para mantener tu auto como nuevo

Article

En algo tan simple como lavar tu auto, con un poco de esfuerzo, entusiasmo y algo de dinero, puedes dejar a tu compañero de batalla como nuevo.

A continuación los expertos de 3M te comparten 5 pasos para dejar impecable tu coche esta primavera:

1. LÁVALO: En el cuidado de tu automóvil, lavar y limpiar no es lo mismo, lavar se refiere a eliminar los contaminantes no adheridos a la pintura como: polvo, basura del camino, excremento de aves, etc. Limpiar se refiere a eliminar manchas, raspones y asperezas.

Utilizar cualquier tipo de detergente o jabón sobre el auto lo dejará sin la protección adecuada y esto acelerará el proceso de oxidación y desgaste.

El proceso adecuado es utilizar un shampoo fácil de aplicar, que de brillo a tu vehículo, genere mucha espuma y no elimine las capas protectores. Car Wash Soap de 3M o Ultimate Wash de Meguiar’s están altamente recomendados para proteger a tu auto, llantas y neumaticos. No olvides utilizar paños de microfibra o algodón para las llantas para carro.

2. LÍMPIALO: Después del lavado, desliza la palma de tu mano sobre la superficie del auto, si se siente áspero o rasposo, quiere decir que existen contaminantes que debes eliminar. Por lo general es fácil darnos cuenta de las imperfecciones en la pintura, pero pueden existir también manchas o rayones que con los productos adecuados son fáciles de retirar con los productos adecuados.

Para este paso, te recomendamos utilizar el Rubbing Compound de 3M o el Smooth Surface Clay kit de Meguiar’s, que incluye todo lo que necesitas para limpiar a profundidad tu automóvil.

3. DALE BRILLO: ¿Cuál es el fin de pulir un diamante? Simple, sacar el mayor brillo posible, un proceso similar sucederá con tu auto y esto lo hace diferente del proceso de encerado.

El producto ideal para este paso es el Ultimate Polish de Meguiar’s.

4. PROTÉGELO: Llegamos al proceso de encerar tu auto. La cera sella el brillo que obtuviste en el paso anterior, enriquece los colores, elimina las marcas de lluvia y los rayones ligeros. En general se recomienda de 3 a 4 veces al año, sin embargo entre más seguido es mejor. Para este punto te recomendamos Synthetic Wax de 3M y para los más entusiastas Cleaner Wax de Meguiar’s.

5. DALE MANTENIMIENTO: Es bueno hacernos el hábito de cuidar nuestro auto regularmente, ya que representa una inversión que vale la pena cuidar por nosotros mismos. Recuerda que existen contaminantes que afectan a tu auto, todo lo que vuele desde un mosquito, hasta un avión expulsan partículas que se adhieren y pueden rayarlo, si añadimos a esto la lluvia ácida, medio ambiente y los rayos UV, ¡más vale protegerlo contra la intemperie!

Categories: Autos