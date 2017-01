Aspectos Importantes sobre Diseño Web.

Article

Siempre he mantenido que el contacto inicial con el Cliente en la primera reunión o comunicación es el momento mas importante en la vida de un proyecto web. Una de las competencias del desarrollador y diseñador es tomar en cuenta y analizar detenidamente las necesidades del cliente, aunque un apartado que a veces es dejado a un lado y forma parte indispensable de todo este proceso es: Efectuar las preguntas específicas!Durante los años he aprendido que preguntas debo hacer al cliente para que puedan nutrir de mejor manera el proceso tanto creativo como de desarrollo y que facilite el éxito del proyecto. Si estas leyendo esto quizás quieras conocer cuales son las preguntas útiles y que ayuden a descifrar los requerimientos del proyecto web, voy a sugerir y exponer algunas aquí, puedes estar de acuerdo o no, pero siempre sugiero que al menos las tomes en cuenta!

División de Tareas.

Una manera de asegurarse que todo funciona bien, es también asegurarse que todas las personas tienen un grado de implicación importante, los ejecutivos deben de mostrar sus cualidades aportando ideas que tengan que ver con el corazón de su negocio, los expertos en mercadeo deben compartir sus experiencias en cuanto a planes, campañas y todo lo relacionado con publicidad, las personas de ventas deben discutir cuestiones relativas a ellos, como puede ayudar o interferir determinada idea en su día a día.

Debe ser importante conocer el modelo de negocio del cliente, como obtienen ganancias, como es su operación, cuales son sus desafíos, sus planes de marketing actuales, quienes son y donde están sus clientes potenciales, sus metas, toda esta información de alguna manera siempre afecta el diseño de paginas web y las funcionalidades que va a tener el sitio web.

Preguntas no relativas al Diseño web.

Aquí coloco algunas sugerencias aplicables a muchos negocios, son preguntas que pueden ser realizadas en las reuniones preliminares, quizás no son aplicables a todos los proyectos web, pero pueden servir como punto de partida en muchas situaciones.

Preguntas básicas acerca del Modelo de Negocio:

· Como gana dinero su empresa?

· Describa el proceso desde el primer contacto con su cliente hasta que efectúa la compra.

· Cuales son los desafíos a los cuales se tiene que enfrentar diariamente

· Compare como desea su proyecto web en relación a sus competidores mas directos.

· Es su compañía líder en su sector/nicho de mercado?

Con esta serie de preguntas tendremos una idea global de las necesidades de la empresa, y podremos llevar a discusión las mejores prácticas que se deben de llevar a cabo y como se deben reflejar en la fase preliminar al diseño web.

Preguntas relacionadas con los Clientes:

· Que es lo mas importante para los clientes potenciales?

· Donde y Como los clientes pueden conocer la compañía, sus servicios, sus productos?

· Porque los clientes potenciales visitarían su Website?

Preguntas relacionadas con el Sitio Web:

· Para que necesita su Website?

· Como su Website se implica dentro de su modelo de negocio?

· Que carencias/problemas/desafíos pretende mejorar con su sitio web?

Como se puede apreciar, estas preguntas tienen relación en como es u obtiene rentabilidad el negocio. Cuando realizamos un trabajo en donde influimos en la rentabilidad del negocio y que parte de los beneficios vienen o pueden venir a través del Website, estamos afectando cada parte de la empresa, es una responsabilidad seria y debe de ser siempre tomada en cuenta durante el proceso de diseño y desarrollo web.

Nosotros somos los expertos, debemos de entender como transmitir todos estos aspectos y mensajes en una página web, o como comunicar de manera visual aquellos objetivos que nos plantea el cliente.

Para finalizar, cuando prepares la primera reunión con un cliente, planea invertir un poco de ese tiempo en conocer lo que mejor sabe: Su negocio, invítalo a hablar acerca del mismo, sus necesidades, sus metas, esto va a ser lo que realmente vamos a plasmar en el diseño final.

Categories: Diseño