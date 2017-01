10 hits de moda que serán tendencia este verano

Article

Los diseñadores ya presentaron sus nuevas colecciones coleccion primavera verano y lo que serán las próximas tendencias de moda. Si sos de las que adoran estar al tanto de los últimos mandamientos fashion, entonces no te pierdas esta nota.

FALDAS MIDI

Las polleras se convirtieron en una de las propuestas más elegidas y adoptadas del estilo new look. Esta temporada, vuelve con todo y se adapta a cualquier momento del día, y a todos los estilos. Distintos estampados, vuelos, géneros y texturas son las variantes que definen cómo llevarla para lograr un look que resalte la figura y nos haga ver espléndidas.

KIMONO

Si bien, surgieron la temporada pasada, este verano siguen en carrera y se perfilan como “la nueva chaqueta de verano”. Frescos, cancheros y con estampados únicos. Los podés llevar con shorts, jeans o vestidos xs. Gracias a esta prenda podés aportar detalles en color y un toque étnico a tu look a un look casual. ¡Otro dato! Este año vienen un poco más largos, estilo túnica, que también los podés sumar a tu guardarropas.

COLLARES ENERGÉTICOS

Este es, sin duda, el nuevo must have en materia de accesorios. En collares, anillos, pulseras, todo lo que tenga piedras o materiales como cuarzo, amatista o ágata es la última moda. Las marcas lanzaron varias colecciones con esta impronta que seguro será uno de los hits de moda de la temporada.

VESTIDOS CAMISEROS

Son cómodos y muy prácticos. Los vestidos camiseros continúan siendo una de las prendas favoritas de las mujeres ni bien comienza a apretar un poquito el calor. ¡Van con todo! Ideales para un look de día y los podés usar con sandalias, chatitas o stilettos. Vienen en varios géneros y colores y les podés sumar un buen cinturón para marcar la figura.

REMERAS CON HOMBROS CAÍDOS

¡Sí, están de regreso! Se usaron mucho en los noventa y parece que, esta temporada, vuelven las remeras con tutti al universo de la moda para un armar look en el que los hombros son los verdaderos protagonistas. Con jeans quedan muy bien, pero en realidad los podés adoptar a cualquier prenda, según tu estilo.

CHATITAS, ESTILO JENNI KAYNE

Si vamos a hablar sobre las nuevas tendencias de moda, las chatitas estilo Jenni Kayne no pueden quedarse afuera. ¡Son diiivinas y muy cancheras! Van con todo y lo mejor de lo mejor es que son súper cómodas e ideales para esos días de verano de muuucho calor. ¿Con qué las podés combinar? Con jeans, polleras y vestidos. Un pequeño detalle: al tener el arco al descubierto no son para cualquier tipo de pie ya que pueden resultar un poco incomodas.

FALDAS ACAMPANADAS

Sinónimo de feminidad y buen gusto. Las faldas acampanadas se transformaron en la prenda elegida por las mujeres. ¿Por qué? Gracias a su corte línea A favorece prácticamente a cualquier tipo de cuerpo, son cómodísimas y súper versátiles, van con remeras, blusas, camisas. Para completar tu outfit podés sumar stilettos, sandalias de plataforma o chatitas, para un look bien Audrey Hepburn.

CROP TOPS

Sube la temperatura y parece que las prendas se acortan. Si lo que buscas es un look bien sexy, entonces los crop tops son tus elegidos. Perfectos para las más bajitas ya que su corte por encima de la cintura genera una sensación visual de piernas más largas. Podés combinarlo con shorts, jeans, calzas y faldas. La clave está en que si estás llevando un modelo ajustado al cuerpo, el resto del equipo sea más fluido o ancho para lograr un balance.

ZAPATILLAS DEPORTIVAS

La tendencia sporty-chic está sumando adeptas tanto en las principales pasarelas de moda como en el street style mundial. ¿La clave? Encontrar el equilibrio entre las distintas piezas que conforman cada look para no pasarse de deportivas, poniendo atención en los detalles. Las zapatillas sportwear pueden funcionar muy bien a la hora de adoptar este estilo. ¡Sí! Aunque suene raro, esta tendencia que viene haciendo punta desde la temporada pasada, sigue en píe y es una de las favoritas de las mujeres que adoran estar al último grito de la moda. Acá te mostramos cómo podés adoptar esta tendencia.

ANTEOJOS DE SOL, ESTILO LENNON

El mundo de las anteojos de sol redondos se divide en dos: los más pequeños, del estilo Lennon, que son quizás los más complicados de llevar según la forma de tu rostro, y las más grandes, tipo Jacquie O ideales para esos días en los que ni el maquillaje está de tu lado o para largas jornadas con mucho sol. Este tipo de marco es el gran hit en materia de accesorios. Son re cancheros y le dan el toque final a cualquier look.

Categories: Actualidad