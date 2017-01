Guerra de pick-ups: Toro vs. Oroch, todo lo que tenes que saber

Article

La batalla de las pick-ups ya comenzó. No hablamos de las “tradicionales” (Hilux, Ranger, Amarok, S-10), sino de las compactas. Renault lanzó la preventa de la Duster Oroch y Fiat comenzará la comercialización del nuevo Fiat Toro que se vendera con un plan llamado plan fiat toro, en principio, a mitad de mayo. Y te contamos cuáles son sus diferencias.

LA BATALLA BRASILERA

La Fiat Toro se presentó en Brasil a mitad de febrero y Renault le dió la bienvenida (la Oroch se vende en el país vecino desde fin del año pasado) publicando en su Facebook oficial la foto que ves arriba con la leyenda: “Não adianta bufar: a Duster Oroch chegou na frente”. Además la marca del Rombo aprovechó la movida Star Wars y publicó otro aviso avisando “I am your father”, jugando con el parentezco de Darth Vader y Luke Skywalker.

toro

Pero atentos. Para Fiat, la Oroch compite frente a la Strada (por características y precio) y no contra la Toro. Según publica el sitio brasilero “Carros”, durante el lanzamiento de Toro, Stefan Ketter, presidente de FCA Latinoamérica, dijo que Toro “no tiene rivales directos y el modelo tiene más que ver con los SUV compactos que otras camionetas”. Continuará.

TORO

Fabricada en Pernambuco, y basada en la plataforma del Jeep Renegade, se ubicará dentro de la gama Fiat por encima de la Strada, y tendrá dos ventajas importantes para el uso utilitario: tiene una capacidad de carga de una tonelada en la opción con motor 2.0 turbodiésel; y el sistema múltiple de apertura de baúl con dos puertas laterales que le otorga un piso de carga extra (extensible) y podría por ejemplo llevar una moto.

Entre el equipamiento más destacado de seguridad y tecnología que se ofrece en Brasil están los siete airbags, sistema multilink, sensor de estacionamiento, control de presión en los neumáticos, el control de estabilidad y de tracción, control de descenso, sistema antivuelco, asistencia al arranque en pendientes, sistema multimedia con GPS de ultima generación, tapizados de cuero, volante multifunción, asiento del conductor con regulación eléctrica, sensores de lluvia y crepusculares, computadora de a bordo de 7 pulgadas y llave inteligente.

Todavía sin motorizaciones confirmadas, en Brasil se ofrece con el naftero 1.8 de 128 caballos acompañado de una caja manual de 5 velocidades; y el 2.0 turbodiésel de 170 caballos, con una transmisión automática de nueve velocidades y tracción integral, la principal gran diferencia frente a la pick-up del Rombo.

OROCH

Se trata de un vehículo derivada de una plataforma del segmento C, en este caso de la Duster, que inaugura un nuevo segmento en Argentina (el de los Sport Utility Pick Up) y se posiciona estratégicamente entre las pick ups compactas y medianas. Esta pick up con capacidad para cinco pasajeros se caracteriza según la marca por su espacio interior y su versatilidad siendo “perfecto ya sea para el trabajo o para el placer”. Llega importada de Brasil en cinco versiones, todas 4×2, y que ofrecen suspensión trasera Multilink.

MIRÁ LOS PRECIOS OFICIALES DE LANZAMIENTO (21 ABRIL)La caja de carga tiene un volumen de 683 litros, más que cualquier camioneta compacta a la venta en el país. Son 1.175 mm de ancho y 1.350 mm de profundidad. Para ayudar en el transporte de carga hay ocho anillos de sujeción (que soportan 50 kg cada uno) que se pueden plegar cuando no están en uso. Posee un cobertor plástico de serie y la tapa de la caja soporta hasta 80 kg. La capacidad de carga total es de 650 kg. La rueda de auxilio, que se encuentra bajo la parte posterior del vehículo.

En cuanto a sus motorizaciones, son dos nafteros: 1.6 litros de 16 válvulas y 110 caballos, acompañado de una caja manual de 5 marchas y 2.0 litros, 16 válvulas, 143 caballos, que cuenta con una caja manual de 6 velocidades. Ofrece el Eco Mode que optimiza el consumo de combustible con un ahorro de hasta un 10% y el indicador de cambio de velocidad.

Categories: Actualidad