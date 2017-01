Regalos de empresa promocionales para impulsar un negocio

El filósofo romano Cicerón sentenció una vez: “La gratitud no sólo es la más grande de las virtudes, sino la madre de todas las demás”. Ciertamente, el sentimiento de apreciación y agradecimiento que experimentan las personas es una de las maneras más acertadas de lograr el bienestar para ellas, razón por la cual, desde el plano empresarial, los regalos empresariales o promocionales son considerados uno de los recursos más eficaces cuando de estrechar vínculos sociales y acercar a los clientes se trata.

Cuando una empresa está decidida a impulsar su negocio, este tipo de estrategias puede reportar ventajas muy significativas, ya que no sólo estamos abogando por la confianza de las personas, sino que, al mismo tiempo, también estamos creando un sentimiento de lealtad hacia la empresa, algo que sin duda permite fortalecer nuestros lazos con los clientes. Veamos cuáles son algunas de las ventajas más significativas de los regalos de merchandising para empresas.

Favorece las ventas

Cualquier acción que desempeñemos dentro de nuestra empresa está encaminada siempre a una misma finalidad. Aumentar las ventas, hacer crecer el negocio, expandir los límites, varios nombres para un mismo objetivo: alcanzar el éxito.

“Dentro de este camino, los regalos promocionales son un escalón muy importante, ya que permiten fidelizar a los clientes, comprometerlos de un modo muy sutil con nuestra empresa, y de ese modo, sembrar en él esa sensación de gratitud tan beneficiosa para nuestra marca”, nos dicen desde www.regalopublicidad.com. “Cuando un cliente recibe un regalo promocional de nuestra empresa, no sólo está fijando el nombre de la misma, sino que además, está convirtiéndose en un comprador potencial”, continúan explicándonos.

Generan una imagen de marca

Detente un momento a pensar en las veces que recibiste algún bolígrafo personalizado de un aeropuerto, o tal vez una bolsa impresa con los datos de contacto de un centro comercial. Eso es precisamente lo que buscan los regalos publicitarios, imprimir en la mente de sus clientes la imagen de marca, y por consiguiente, establecer un vínculo muy especial.

Desde el punto de vista psicológico, algunos estudios han puesto de relieve la importancia de este tipo de estrategias de marketing para generar un impacto visual en sus consumidores, capaces de reconocer el logotipo de la compañía y asociarlo con una compra potencial. Además, una de las ventajas más significativas de los regalos de merchandising es que, en términos económicos y de presupuesto, resultan mucho más efectivos que las campañas tradicionales de branding basadas en la televisión o la prensa, como podemos leer aquí.

El poder de la gratitud

No se necesita ser un experto para reconocer que un regalo puede generar sentimientos de bienestar muy agradables a las personas. No importa si se trata de un simple llavero, una alfombrilla para el ratón de la computadora, un rotulador o un puntero láser. Por muy insignificante que sea, cualquier obsequio puede despertar la conexión emocional necesaria en los clientes para afianzarlos con nuestra empresa. La palabra clave aquí es fidelización, y gracias a ella, no sólo podemos alcanzar ese vínculo necesario con nuestros clientes, sino que cada uno de ellos, se convierte en un portador de nuestra imagen.

Categories: Actualidad